Dịp Tết Nguyên đán Ðinh Dậu năm nay, dù số vụ TNGT, số người chết và người bị thương do TNGT đều giảm so với cùng kỳ, nhưng trật tự an toàn giao thông (TTATGT) vẫn còn diễn biến phức tạp.